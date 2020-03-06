2020-03-06T11:33:23+03:00
Общество

В России не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

Специалисты держат ситуацию под контролем
Юлия Кекова
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В России не выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает Роспотребнадзор. Фото: Владимир Гердо/ТАССВ России не выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает Роспотребнадзор. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В России не выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает Роспотребнадзор.

В ведомстве уточняют, что специалисты продолжают проводить мониторинг эпидемиологической обстановкой для усиления санитарно-карантинного контроля.

Согласно последним данным, в России вирусная инфекция COVID-19 выявлена врачами у семи человек. Двое из них - граждане КНР, которые уже выписаны. Еще трое россиян были эвакуированы с круизного лайнера "Diamond Princess", один факт заражения у гражданина РФ, прилетевшего из Италии. Кроме того, коронавирусом заразился иностранный студент, также прибывший из Италии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом формате выдачи больничных листов. Теперь их смогут получить все находящиеся на карантине из-за коронавируса люди. Это правило будет действовать и для здоровых. Тех, кто контактировал с больными, но не инфицирован. Справку можно будет получить не выходя из дома - ее доставит курьер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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