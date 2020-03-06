Ходили по квартирам и предлагали замену труб: В Москве задержали крупную банду мошенников

6 Март 2020 2020-03-06T12:05:55+03:00

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В Москве пресекли деятельность крупной организованной группы мошенников, которые ходили по квартирам и убеждали жителей в необходимости замены труб водоснабжения, а также регуляторов давления воды.

По версии следствия, аферисты каждый раз действовали по заранее отработанной схеме. Многие из них представлялись сотрудниками управляющих компаний. Москвичам говорили, что работы ведутся в рамках столичной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. На деле же все трубы и другое оборудование закупалось по минимальной цене, а реализовывалась в десятки раз дороже.

К пожилым людям у мошенников был особый подход. Они предоставляли своим жертвам "социальный автомобиль", который довозил пенсионеров до ближайшего банка, чтобы те могли снять деньги, а, получив необходимую сумму, оставляли стариков на улице. Им приходилось самим добираться до дома.

На сайте МВД уточняется, что аферисты успели обмануть около 300 жителей Москвы и Подмосковья, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны и труда. Ущерб превысил 100 миллионов рублей. По факту мошенничества возбуждено одиннадцать уголовных дел.

К настоящему моменту удалось задержать троих предполагаемых организаторов и 22 активных участников. При обысках у них в квартирах и в четырех офисах были обнаружены деньги, мобильные телефоны, санитарно-техническое оборудование, а также поддельные удостоверения сотрудников социальных служб и печати. Расследование продолжается.

Сайт kp.ru писал, что мошенники могут предлагать не только замену труб, но и газового оборудования, вытяжек, окон. Следует быть бдительными и уточнять всю информацию по официальным телефонам управляющих компаний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764943" frameborder="0"></iframe> В Москве задержаны участники организованной группы по подозрению в мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU