2020-03-06T14:02:37+03:00
Экономика

Курс евро поднялся выше 77 рублей

Такой показатель последний раз фиксировался в январе 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рубль продолжает сдавать позицииРубль продолжает сдавать позицииФото: REUTERS
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Евро продолжает дорожать на торгах Московской биржи в пятницу, 6 марта.

Сайт kp.ru еще утром писал о том, что валюта бьет максимумы зафиксированные в начале прошлого года. Всего за несколько часов евро превысил отметку в 76 рублей, а теперь уже торгуется по 77 рублей. Таких показателей на бирже не видели с января 2019-го.

Доллар тоже подорожал на 0,86% и достиг 68 рублей. Нефть, тем временем, стремительно теряет в цене. Например, стоимость фьючерса на сырье марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне торгуется по 48,6 доллара за баррель. Цена топлива WTI упала на 2,37% - до 44,8 доллара за баррель.

Индекс Московской биржи тоже идет на снижение. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов показатель потерял 3,51% и теперь составляет 2712,9 пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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