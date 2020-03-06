Евровидение могут провести по "альтернативному сценарию" из-за коронавируса

6 Март 2020 2020-03-06T14:23:59+03:00

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Голландская компания NPO рассматривает "альтернативные сценарии" для проведения Евровидения 2020. Конкурс должен состояться в голландском Роттердаме с 12 по 16 мая. Сейчас болезнь добралась и до Голландии. На данный момент там зафиксировано 82 случая заражения. А 6 марта в стране был зафиксирован первый случай смертельного исхода, пишет ANP.

Напомним, на Евровидении Россию представит эпатажная группа Little Big. Музыканты выступят со своей новой песней, которую пока не анонсировали.

- Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе, - пообещал kp.ru Илья Прусикин, фронтмен группы Little Big. Букмекеры уже сделали примерные ставки на призовые места. Если до объявления нашего участника, России пророчили условное 6-7 место, то сейчас шансы на победы сильно возросли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764292" frameborder="0"></iframe> Little Big: трэш, рейв и эпатаж.«Скибиди, ва-па-па-па!» Если вы ещё не танцевали под эту песню, то самое время это сделать! Ведь именно ребята из Little Big будут представлять нашу страну на «Евровидении-2020»

ИСТОЧНИК KP.RU