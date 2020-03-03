2020-03-03T20:39:50+03:00
Звезды

«Евровидение-2020»: Little Big обрушил котировки букмекеров на победу России

Аналитики считают, что у Ильича и его команды неплохие шансы на победу
Егор АРЕФЬЕВ
Поделиться:
Ильич и его команда поднялись на несколько позиций в рейтинге фаворитов по версии букмекеров. Фото: Михаил Терещенко/ТАССИльич и его команда поднялись на несколько позиций в рейтинге фаворитов по версии букмекеров. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Изменить размер текста:

На дворе — марток, а значит далеко не все участники «Евровидения-2020» определены. Как мы помним, после победы голландца Дункана Лоуренса в 2019 году юбилейный 65-й конкурс песни и пляски пройдет в концертном зале Ахой в Нидерландах с 12 по 16 мая. И у стран-участниц есть время, чтобы выбрать подходящих кандидатов. Россия, к примеру, сделала оригинальный ход — и выдвинула в Роттердам эпатажную рейв-группу, хорошо известную в Европе (это не шутка, Little Big часто гастролируют по городам Старого Света). Наверняка с прицелом на то, чтоб за парней из Питера проголосовали.

Букмекеры стараются не отставать от повестки и формируют пул ставок на «Евровидение» сильно заранее. Тогда, когда еще половина участников неизвестна, а о песнях и речи даже не идет. Однако по колебаниям этих загадочных цифр уже можно оценить ПРИМЕРНЫЕ расклады на призовые места. И если с самого начала нашу страну ставили на условное 6-7 место, то теперь, как только Россия заявила Little Big участником «Евровидения-2020», шансы нашей страны на победу увеличились.

— Трек будет новый, — пообещал Илья «Ильич» Прусикин, фронтмен Little Big. — Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе.

Ильич и его команда поднялись на несколько позиций в рейтинге фаворитов по версии букмекеров, и теперь приблизились к 3-4 месту в зачете. Правда, это ни о чем не говорит. Очень часто эти цифры далеки от реальности. Победу Кончиты Вурст в «Евровидении-2014» никто просчитать не смог, на победу трансвестита давали заоблачные коэффициенты. Тогда как армянина Арама MP3 букмекеры уверенно ставили на первое место, а певец провалился.

5 лучших клипов Little Big.

Картина станет наиболее прозрачной, когда список участников не только прояснится, но и будут обнародованы песни для конкурса. До этого все прогнозы — гадание на кофейной гуще. На настоящий момент букмекерская линия западных компаний выглядит примерно так:

1. Литва – 5.75*

2. Исландия – 5.9

3. Швеция – 6.3

4. Россия – 6.45 (до объявления участника – 11.5)

5. Румыния – 7.9

6. Италия – 10.5

7. Болгария – 13

8. Норвегия – 14.5

9. Мальта – 17

10. Германия – 19

11. Азербайджан – 41

12. Украина – 50

13. Великобритания – 51

14. Франция – 66

15. Португалия – 66

16. Испания – 67

17. Беларусь – 67

* коэффициент, отражающий вероятность победы той или иной страны в шоу — именно на эту цифру умножается ставка в случае удачного исхода

Little Big: трэш, рейв и эпатаж.«Скибиди, ва-па-па-па!» Если вы ещё не танцевали под эту песню, то самое время это сделать! Ведь именно ребята из Little Big будут представлять нашу страну на «Евровидении-2020»

КСТАТИ

«До 27 лет меня нигде не брали на работу». 15 ключевых цитат лидера группы Little Big Ильича, участника «Евровидения-2020»

Примерный семьянин и шоу-провокатор Илья Прусикин — о наркотиках, европейской свободе, ценах на клипы и русском человеке (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Если бы не Филипп Киркоров, группа Little Big могла отправиться на «Евровидение» вместо Сергея Лазарева

Оказывается, «куратор всея Руси» получил трек от питерских хулиганов еще в прошлом году, но отдал предпочтение доброму другу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В РПЦ рассказали, передается ли коронавирус через причастие
Борис Джонсон собирается уйти в декрет
Врач объяснила, какие угрозы здоровью несет аномально теплая зима и весна
Госавтоинспекция: смертность в результате ДТП в России снизилась на 7%
Эксперт оценил понижение ключевой ставки в США
В Сирии террористы атаковали город Саракеб
Сирийская армия сбила еще один турецкий ударный беспилотник
Врач объяснил, чем полезен пост
Минтруд будет уведомлять россиян старше 45 лет о размере пенсии
В Конституции предложили прописать конфискацию имущества коррупционеров
Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину исполнилось 54 года
Суд Анкары назвал дату следующего заседания по делу об убийстве посла Карлова
Минобороны РФ опубликовало видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 километров в час
ИГ* постарается сорвать соглашение США и талибов, заявили в МИД
Синоптики рассказали о прогнозах на предстоящие праздники
Коронавирус у общавшихся с больным россиянином не выявили
Средний долг коллекторам снизился на 15% за прошлый год
Роскомнадзор нашёл у BBC World News нарушения законов России
Семь подписей Родченкова в документах по делу российских биатлонисток оказались подделкой
Большинство россиян уверены, что пол человека не влияет на его карьеру
Американцев заставляют платить за карантин
Трамп согласился на встречу ядерной пятерки по инициативе Путина