«Евровидение-2020»: Little Big обрушил котировки букмекеров на победу России

На дворе — марток, а значит далеко не все участники «Евровидения-2020» определены. Как мы помним, после победы голландца Дункана Лоуренса в 2019 году юбилейный 65-й конкурс песни и пляски пройдет в концертном зале Ахой в Нидерландах с 12 по 16 мая. И у стран-участниц есть время, чтобы выбрать подходящих кандидатов. Россия, к примеру, сделала оригинальный ход — и выдвинула в Роттердам эпатажную рейв-группу, хорошо известную в Европе (это не шутка, Little Big часто гастролируют по городам Старого Света). Наверняка с прицелом на то, чтоб за парней из Питера проголосовали.

Букмекеры стараются не отставать от повестки и формируют пул ставок на «Евровидение» сильно заранее. Тогда, когда еще половина участников неизвестна, а о песнях и речи даже не идет. Однако по колебаниям этих загадочных цифр уже можно оценить ПРИМЕРНЫЕ расклады на призовые места. И если с самого начала нашу страну ставили на условное 6-7 место, то теперь, как только Россия заявила Little Big участником «Евровидения-2020», шансы нашей страны на победу увеличились.

— Трек будет новый, — пообещал Илья «Ильич» Прусикин, фронтмен Little Big. — Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе.

Ильич и его команда поднялись на несколько позиций в рейтинге фаворитов по версии букмекеров, и теперь приблизились к 3-4 месту в зачете. Правда, это ни о чем не говорит. Очень часто эти цифры далеки от реальности. Победу Кончиты Вурст в «Евровидении-2014» никто просчитать не смог, на победу трансвестита давали заоблачные коэффициенты. Тогда как армянина Арама MP3 букмекеры уверенно ставили на первое место, а певец провалился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764200" frameborder="0"></iframe> 5 лучших клипов Little Big.

Картина станет наиболее прозрачной, когда список участников не только прояснится, но и будут обнародованы песни для конкурса. До этого все прогнозы — гадание на кофейной гуще. На настоящий момент букмекерская линия западных компаний выглядит примерно так:

1. Литва – 5.75*

2. Исландия – 5.9

3. Швеция – 6.3

4. Россия – 6.45 (до объявления участника – 11.5)

5. Румыния – 7.9

6. Италия – 10.5

7. Болгария – 13

8. Норвегия – 14.5

9. Мальта – 17

10. Германия – 19

11. Азербайджан – 41

12. Украина – 50

13. Великобритания – 51

14. Франция – 66

15. Португалия – 66

16. Испания – 67

17. Беларусь – 67

* коэффициент, отражающий вероятность победы той или иной страны в шоу — именно на эту цифру умножается ставка в случае удачного исхода

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764292" frameborder="0"></iframe> Little Big: трэш, рейв и эпатаж.«Скибиди, ва-па-па-па!» Если вы ещё не танцевали под эту песню, то самое время это сделать! Ведь именно ребята из Little Big будут представлять нашу страну на «Евровидении-2020»

КСТАТИ

«До 27 лет меня нигде не брали на работу». 15 ключевых цитат лидера группы Little Big Ильича, участника «Евровидения-2020»

Примерный семьянин и шоу-провокатор Илья Прусикин — о наркотиках, европейской свободе, ценах на клипы и русском человеке (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Если бы не Филипп Киркоров, группа Little Big могла отправиться на «Евровидение» вместо Сергея Лазарева

Оказывается, «куратор всея Руси» получил трек от питерских хулиганов еще в прошлом году, но отдал предпочтение доброму другу (подробности)