Путин посетил детскую поликлинику в Иванове
Президент России Владимир Путин посетил детскую поликлинику №6 в городе Иваново. Он также осмотрел несколько кабинетов, в том числе терапевтический, офтальмологический и процедурный.
Медучреждение обслуживает 11,5 тысяч детей и 70 образовательных организаций. Записаться на приём к любому из врачей пациенты могут через контакт-центр и на сайте госуслуг. Приём больных и здоровых детей разделён. Поликлиника также оборудована для приёма пациентов с ограниченными возможностями и медицинской информационной системой.
О работе медучреждения президенту рассказал главный врач Александр Кукушкин.
Сайт kp.ru сообщал о проведении прямой видео-трансляции визита Владимира Путина в Иваново. Также сообщалось, что кроме поликлиники президент посетит местный парашютный завод "Полёт", который ведёт свою историю с 20-х годов прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU