2020-03-06T15:26:27+03:00
Общество

Путин посетил детскую поликлинику в Иванове

Президент осмотрел несколько кабинетов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент России Владимир Путин посетил детскую поликлинику №6 в городе ИвановоПрезидент России Владимир Путин посетил детскую поликлинику №6 в городе ИвановоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин посетил детскую поликлинику №6 в городе Иваново. Он также осмотрел несколько кабинетов, в том числе терапевтический, офтальмологический и процедурный.

Медучреждение обслуживает 11,5 тысяч детей и 70 образовательных организаций. Записаться на приём к любому из врачей пациенты могут через контакт-центр и на сайте госуслуг. Приём больных и здоровых детей разделён. Поликлиника также оборудована для приёма пациентов с ограниченными возможностями и медицинской информационной системой.

О работе медучреждения президенту рассказал главный врач Александр Кукушкин.

Сайт kp.ru сообщал о проведении прямой видео-трансляции визита Владимира Путина в Иваново. Также сообщалось, что кроме поликлиники президент посетит местный парашютный завод "Полёт", который ведёт свою историю с 20-х годов прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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