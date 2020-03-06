Россия отклонила предложение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти

6 Март 2020 2020-03-06T16:10:46+03:00

Такую меру организация предложила для того, чтобы нивелировать падение спроса на топливо из-за коронавируса

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Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.

При этом страна готова продлить текущие договорённости на второй квартал. Такую меру Организация стран-экспортёров нефти предложила для того, чтобы уравнять падение спроса на топливо из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи альянса.

Министр энергетики Александр Новак провёл неформальные встречи с коллегами из других стран перед стартом официальных переговоров.

Члены ОПЕК рекомендовали союзникам сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Министры также советовали провести такую меру не только на период второго квартала 2020 года, на всё его протяжении.

Ранее сайт kp.ru публиковал видео, на котором Глава Министерства энергетики России Александр Новак и генеральный секретарь Организации стран - экспортёров нефти Мохаммед Баркиндо поздоровались ногами в начале встречи в качестве меры безопасности из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU