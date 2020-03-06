Россия приостановила пропуск всех иностранцев, кто прибыл из Ирана для обучения, работы или туризма
Россия временно приостановила пропуск через границу для всех иностранных граждан, которые прибыли из Ирана для обучения, трудовой деятельности и туризма, сообщается на сайте правительства.
- Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях, - написано в заявлении.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что правительство России приняло указы о временной приостановки пропуска через российскую границу граждан Ирана, а также оформления и выдачи им виз. Такие меры приняты на фоне ситуации с коронавирусом нового типа в республике. Кроме того, кабмин принял указ о временном запрете с 1 марта въезда на территорию России иностранных граждан из Южной Кореи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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