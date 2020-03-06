2020-03-06T21:45:14+03:00
Общество

Россия приостановила пропуск всех иностранцев, кто прибыл из Ирана для обучения, работы или туризма

Об этом сообщили в правительстве
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россия приостановила пропуск через границу иностранных граждан, прибывающих из Ирана для обучения, трудовой деятельности и туризмаРоссия приостановила пропуск через границу иностранных граждан, прибывающих из Ирана для обучения, трудовой деятельности и туризмаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия временно приостановила пропуск через границу для всех иностранных граждан, которые прибыли из Ирана для обучения, трудовой деятельности и туризма, сообщается на сайте правительства.

- Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях, - написано в заявлении.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что правительство России приняло указы о временной приостановки пропуска через российскую границу граждан Ирана, а также оформления и выдачи им виз. Такие меры приняты на фоне ситуации с коронавирусом нового типа в республике. Кроме того, кабмин принял указ о временном запрете с 1 марта въезда на территорию России иностранных граждан из Южной Кореи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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