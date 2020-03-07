WSJ: Двух членов королевской семьи Саудовской Аравии заподозрили в госизмене

7 Март 2020 2020-03-07T03:20:53+03:00

Брату и племяннику короля Сальмана может грозить пожизненное лишение свободы или казнь

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В Саудовской Аравии по подозрению в государственной измене задержаны два члена монаршей семьи – брат и племянник короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Эр-Рияде.

Собеседники издания утверждают, что утром в пятницу сотрудники службы безопасности провели обыски в домах предыдущего наследного принца Мухаммеда бен Наифа и принца Ахмеда, после чего задержали обоих родственников саудовского монарха. Отмечается, что обоим может грозить пожизненное лишение свободы или казнь. В чем именно их обвиняют, пока не уточняется.

По словам источников издания, они расценивают эти события как попытку наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана избавиться от серьезных конкурентов и расчистить себе путь к престолу в случае смерти или отречения 84-летнего короля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, осенью 2017 года были арестованы за коррупцию одиннадцать саудовских принцев.

ИСТОЧНИК KP.RU