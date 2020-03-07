2020-03-07T04:56:56+03:00
Звезды

«Масштаб гения не подошел»: Жена Михаила Ефремова прокомментировала инцидент в аэропорту

Софья Кругликова утверждает, что это был розыгрыш, а ее муж такой великолепный актер, что все поверили, что он пьян, и даже не пустили в самолет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Михаила Ефремова 6 марта сняли с рейса Санкт-Петербург-РигаМихаила Ефремова 6 марта сняли с рейса Санкт-Петербург-РигаФото: YouTube
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Жена Михаила Ефремова вновь встала на защиту супруга. Комментируя сообщения о том, что известного актера в петербургском аэропорту Пулково не пустили в самолет из-за того, что тот был пьян, Софья Кругликова заявила, что это был розыгрыш, на самом деле, дескать, Ефремов был трезв.

По ее словам, авиакомпании не подошел «масштаб гения»: супруг настолько великолепный артист, что все поверили в то, что он пьян.

«Вот он решил так всех повеселить, и вы даже повелись на это», - приводит слова Кругликовой телеканал «360».

На вопрос, вылетел ли Ефремов в Ригу другим самолетом, она шутливо ответила, что им придется лететь на ракете.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне пошатывающегося Михаила Ефремова сняли с рейса «Санкт-Петербург – Рига». В отношении него оформили протокол об административном правонарушении и отпустили «трезветь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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