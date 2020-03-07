2020-03-07T19:27:33+03:00
Политика

Эксперт объяснил, почему «Северный поток-2» не окажет негативного воздействия на окружающую среду

Ранее немецкие экологи высказались о пагубном влиянии газа метана
Елена АКИМОВА
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немецкие экологи заявили о потенциальной опасности "Северного потока -2"немецкие экологи заявили о потенциальной опасности "Северного потока -2"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление немецкого Общества защиты окружающей среды. Иностранные экологи предложили пересмотреть разрешение на строительство «Северного потока -2». По их мнению, газопровод будет негативно воздействовать на окружающую среду. Не исключено «вредное воздействие газа метана на окружающую среду», говорится в заявлении специалистов.

Российский эксперт уверяет, что за данными словами и экологической тематикой кроются политические цели.

- По международным методологиям, которые предполагается применять в рамках Парижского соглашения, эмиссия метана учитывается по протяженности газопровода. Так что с точки зрения климатических аспектов – это как раз укрепление климатической политики, - комментирует RT аналитик.

На соответствующую тему было проведено много различных исследований и они не подтвердили выводы об опасности.

- Рассматривалось три маршрута, проводились исследования. К тому же, работающий много лет «Северный поток-1» не оказывает никакого негативного воздействия на окружающую среду — заключил Юшков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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