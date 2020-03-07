Эксперт объяснил, почему «Северный поток-2» не окажет негативного воздействия на окружающую среду
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление немецкого Общества защиты окружающей среды. Иностранные экологи предложили пересмотреть разрешение на строительство «Северного потока -2». По их мнению, газопровод будет негативно воздействовать на окружающую среду. Не исключено «вредное воздействие газа метана на окружающую среду», говорится в заявлении специалистов.
Российский эксперт уверяет, что за данными словами и экологической тематикой кроются политические цели.
- По международным методологиям, которые предполагается применять в рамках Парижского соглашения, эмиссия метана учитывается по протяженности газопровода. Так что с точки зрения климатических аспектов – это как раз укрепление климатической политики, - комментирует RT аналитик.
На соответствующую тему было проведено много различных исследований и они не подтвердили выводы об опасности.
- Рассматривалось три маршрута, проводились исследования. К тому же, работающий много лет «Северный поток-1» не оказывает никакого негативного воздействия на окружающую среду — заключил Юшков.
ИСТОЧНИК KP.RU