За повреждение памятников воинам начнут сажать в тюрьму на пять лет

7 Март 2020 2020-03-07T20:45:15+03:00

Президент России внес в Госдуму законопроект об установлении уголовной ответственности за вандализм

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Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, вводящий уголовную ответственность за уничтожение и повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений.

Максимальным наказанием за такое преступление может стать тюремное заключение на срок до пяти лет. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте электронной базы данных нижней палаты парламента.

Правительство России идею поддерживает. Ожидается, что расследование таких преступлений будет возложено на Следственный комитет. Ужесточение наказания позволит повысить уголовно-правовую защиту воинских захоронений и сооружений, посвященных защите Отечества и борьбе с фашизмом.

Сайт kp.ru писал, что изначально инициатором внесения изменений в УК РФ выступало министерство обороны. Во внимание будут браться случаи вандализма не только на территории России, но и за ее пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU