Число жертв коронавируса в Китае превысило три тысячи, выздоровели 57 тысяч человек

8 Март 2020 2020-03-08T04:27:26+03:00

С начала вспышки заболевания в стране заразились 80,7 тысячи граждан

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Похоже, эпидемия коронавируса COVID-19 в материковом Китае идет на спад: за минувшие сутки медики зафиксировали всего 44 новых случая заражения. Таким образом, число заразившихся с начала вспышки заболевания к утру воскресенья, 8 марта, составило 80695 граждан КНР, 57065 из них полностью выздоровели и были выписаны из больниц, умерли 3097 человек.

За прошедший день от вызываемой коронавирусом пневмонии нового типа скончались 27 человек, при этом 1661 пациента врачи отпустили домой из больничных палат.

Такие цифры обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. По его данным, на сегодняшний день в лечебных учреждениях страны с коронавирусной пневмонией остаются 20533 человек, состояние 5264 больных врачи оценивают как тяжелое.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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ИСТОЧНИК KP.RU