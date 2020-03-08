В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

8 Март 2020 2020-03-08T08:55:32+03:00

В Омской области почти 400 тысяч человек получают пенсию, а её средний размер составляет 13 811 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такую сумму женщина заработала исключительно на страховых взносах и получает её на общих основаниях

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Пенсия 70-летней россиянки в Омской области составляет 52 533 рубля, сообщила заместитель управляющего в региональном отделении ПФР Наталья Смигасевич.

В ведомстве также отметили, что такой размер пенсии женщины произошёл из страховых взносов и что пенсионерка получает такую выплату на общих основаниях.

На сайте kp.ru сообщали, что в Омской области почти 400 тысяч человек получают пенсию, а её средний размер составляет 13 811 рублей.

Сейчас на пенсии 11 191 омичка, родившая 5 и более детей. Средний размер их пенсии – 14 465 рублей. А из 53,7 тыс. пенсионерок региона в возрасте 80 лет и старше до сих пор работают 132 омички. Среди них есть и жительницы, чей возраст превышает 90 лет.

Среди проживающих в регионе пенсионерок 612 женщин работали трактористами в сельском хозяйстве и машинистами строительной, дорожной и погрузочно-разгрузочной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU