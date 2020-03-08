Следователи по делу MH17 рассматривали возможность нарушить суверенитет России

8 Март 2020 2020-03-08T10:40:05+03:00

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Международные следователи, занимающиеся делом крушения Boeing на Украине, обсуждали возможность нарушения суверенитета России при поиске свидетелей. Об этом стало известно из нового опубликованного документа на платформе для независимых журналистов Bonanza Media.

В обнародованном протоколе встречи оперативного штаба Совместной следственной группы (ССГ) 25 января 2018 года в Нидерландах приведено предложение представителей голландской прокуратуры нарушить российский суверенитет, выйдя на свидетелей, проживающих в России без уведомления об этом российских властей.

Представители Бельгии ответили, что не видят в этом никакой проблемы, а представитель Украины сообщил, что "не видит в этом сложностей, но должен сперва обсудить этот вопрос [с руководством]". Затем члены ССГ обсуждают заманивание свидетелей.

Один из основателей платформы Bonanza Media журналист Макс ван дер Верфф считает опубликованный протокол ярким свидетельством того, как члены ССГ мыслят и взаимодействуют, а также, что документ показывает какой информацией они обладают, а какой нет.

- Мне кажется, это очень интересный документ, в какой-то степени забавный, но в то же время очень грустный. Например, где речь идет о нарушении российского законодательства путем заманивания свидетелей и скрытия информации от России. Они открыто говорят, что им совершенно безразличны законы РФ. Они готовы нарушить закон, чтобы найти доказательства, - передаёт ТАСС слова журналиста.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала балаганом расследование Совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского Boeing в Донбассе. Она прокомментировала в своём Facebook интервью нидерландского прокурора Фреда Вестербека телеканалу CBS.

23 февраля он заявил о том, что есть по крайней мере один свидетель запуска ракеты "Бук".

- Из показаний: "Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень..." Противно. Из трагедии устроили балаган, - написала Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU