Зеленский назвал переговоры с Путиным «жесткими» и тяжелыми

8 Март 2020 2020-03-08T15:33:42+03:00

Однако украинский лидер отметил, что встречи с российским лидером дают результаты

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал сложными и «жесткими» личные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, однако отметил, что они дают результаты.

«Это очень сложно. Очень. (…) Мы сели за стол переговоров. Знаете, говорят "идет как по маслу"? Но здесь "масла" вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями, но оно движется вперед.», - сказал украинский лидер в интервью газете The Guardian.

Зеленский обратил внимание на то, что с сентября незалежная вернула 111 человек в результате обмена пленными и назвал прорывом встречу в «Нормандском формате», которая была «абсолютно заморожена» на протяжении трех лет.

Напомним, в результате последнего обмена удерживаемых лиц между Донбассом и Киевом представители ЛНР передали Украрине 25 военнопленных и получили 63 человека, которые находились в украинских тюрьмах. ДНР получила от украинской стороны 61 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU