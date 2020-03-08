Столетний житель Китая с Альцгеймером вылечился от коронавируса COVID-19
Столетний житель Китая вылечился от коронавируса нового типа и был в субботу, 7 марта, выписан из больницы Уханя, став старейшим человеком, который смог победить вирус COVID-19.
Мужчину госпитализировали в больницу 24 февраля и он был выписан через 13 дней. Лечения включало в себя использование противовирусных препаратов, переливание плазмы и традиционную китайскую медицину.
Агентство Синьхуа отмечает, что пациент страдал не только коронавирусной инфекцией. У него диагностированы Альцгеймер, гипертония и сердечная недостаточность.
Сайт kp.ru писал, что по последним данным в Китае зафиксировано боле 80 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже 57 тысяч человек, жертвами инфекции стали более 3 тысяч. Всего в мире зарегистрировано более 107 тысяч заражения, выздоровели более 20 тысяч.
Тем временем в Китае..
ИСТОЧНИК KP.RU
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