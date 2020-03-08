Столетний житель Китая с Альцгеймером вылечился от коронавируса COVID-19

8 Март 2020 2020-03-08T21:15:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Столетний житель Китая вылечился от коронавируса нового типа и был в субботу, 7 марта, выписан из больницы Уханя, став старейшим человеком, который смог победить вирус COVID-19.

Мужчину госпитализировали в больницу 24 февраля и он был выписан через 13 дней. Лечения включало в себя использование противовирусных препаратов, переливание плазмы и традиционную китайскую медицину.

Агентство Синьхуа отмечает, что пациент страдал не только коронавирусной инфекцией. У него диагностированы Альцгеймер, гипертония и сердечная недостаточность.

Сайт kp.ru писал, что по последним данным в Китае зафиксировано боле 80 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже 57 тысяч человек, жертвами инфекции стали более 3 тысяч. Всего в мире зарегистрировано более 107 тысяч заражения, выздоровели более 20 тысяч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="544" height="912" src="https://www.kp.ru/video/embed/765256" frameborder="0"></iframe> Тем временем в Китае..

ИСТОЧНИК KP.RU