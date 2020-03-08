2020-03-08T23:16:43+03:00
В мире

Италия занимает первое месте в мире по смертности от коронавируса

В стране погибает каждый 20-й зараженный [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Италия занимает первое месте в мире по смертности от коронавирусаИталия занимает первое месте в мире по смертности от коронавирусаФото: REUTERS
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Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса нового типа.

По данным на воскресенье, 8 марта, в стране число погибших от заболевания выросло до 366 человек, что составляет 4,96% от общего количества зараженных (около 7,3 тыс. человек). Таким образом, в Италии умирает каждый 20-й инфицированный.

Второе место по смертности от COVID-19 принадлежит Китаю, где погибло 3,83% заболевших. За ним следует Иран, где от коронавируса погибает 2,96%. На данный момент в КНР зафиксировано более более 80 тыс. случаев заражения, в Исламской республике - 6,5 тыс.

Самая низкая смертность из неблагополучных по коронавирусу стран в Южной Корее, где погибло 0,68% из 7,3 тыс. зараженных.

В Соединённых Штатах противоположная ситуация. В стране сравнительно не так много случаев заражения (пока только 472), но скончались уже 19 человек (4,0%).

Сайт kp.ru писал, что в мире зафиксировано более 107 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, погибли 3,6 тыс. человек, выздоровели – 6,5 тыс.

Карта распространения коронавируса.

Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

ИСТОЧНИК KP.RU

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