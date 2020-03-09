Эрдоган: Турция не собирается аннексировать сирийскую территорию

9 Март 2020 2020-03-09T00:32:50+03:00

По его словам, единственная цель Анкары в САР – вернуть домой пять миллионов беженцев

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Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что его стране не претендует на сирийскую территорию, напротив – Анкара выступает за территориальную целостность и мирную жизнь в САР, передает телеканал NTV.

«Цели Турции в раздираемой войной Сирии никогда не включали попытки вторгнуться туда или аннексировать сирийскую территорию», - сказал он во время выступления в Стамбуле.

По словам Эрдогана, единственная цель турецких военных – «создать условия, при которых 3,6 миллиона сирийских беженцев в Турции и 1,5 миллиона на приграничной с Турцией территории в Идлибе смогли бы безопасно вернуться в свои дома».

«Мы хотим как можно скорее обеспечить территориальную целостность и политическое единство Сирии», - подчеркнул Эрдоган.

Он также посетовал, что Анкара потратила на прием сирийских беженцев 40 миллиардов долларов, а страны Евросоюза дали только три миллиарда евро.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 марта Россия и Турция заключили новый меморандум, предусматривающий прекращение огня в Идлибе, возобновление совместного патрулирования, в том числе по новому маршруту, а также создание коридора безопасности к северу и югу от трассы М4. В тот же день Эрдоган заявил, что Анкара оставляет за собой право ответить на военные действия сирийской армии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764865" frameborder="0"></iframe> Сергей Лавров : РФ и Турция начнут совместное патрулирование вдоль трассы М-4 в Сирии 15 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU