Нефть подешевела почти на треть

9 Март 2020 2020-03-09T01:56:22+03:00

Баррель марки Brent впервые за последние четыре года стоит меньше $34

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Как свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE, в первый же рабочий день после распада сделки ОПЕК+, ценанефти марки Brent упала на треть – на 33,4%. По данным на 01:08 (мск) 9 марта, ее стоимость составляла 33,94 доллара за баррель.

В последний раз нефть этого сорта стоила меньше 34 долларов за баррель больше четырех лет назад – в феврале 2016 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU