ЦБ перестанет покупать иностранную валюту из-за обвала стоимости нефти
При необходимости будут задействованы дополнительные инструменты сохранения финансовой стабильности
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Центральный банк России выступил с заявлением относительно обвала стоимости нефти, несмотря на выходной день.
Регулятор решил перестать закупать иностранную валюту на внутреннем рынке на протяжении 30 дней в рамках реализации механизма бюджетного правила. При необходимости также будут задействованы дополнительные инструменты сохранения финансовой стабильности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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