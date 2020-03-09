Курс евро – 82, доллар – 72: рубль дешевеет на фоне обвала стоимости нефти

На фоне падения цен на нефть резко поднялся курс доллара и евро. По данным торгов на этот час, один доллар торгуется по 72,04 рубля, евро – по 82,1 рубля.

Ранее стало известно, что стоимость нефти марки Brent в понедельник снизилась сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%, WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель.

Стоит отметить, что цены на нефть резко упали на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ на встрече в Вене не смогли договориться по вопросу сокращения добычи сырья. Напомним, как писал сайт kp.ru, чтобы уравнять падение спроса на топливо из-за коронавируса, страны – экспортеры нефти предложили сократить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Россия отказалась, но выразила готовность продлить текущие договорённости на второй квартал. После встречи ОПЕК+ в Вене резко упали цены на нефть марки Brent.

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