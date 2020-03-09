Силуанов: имеющиеся ресурсы помогут исполнить все социальные обязательства перед россиянами

9 Март 2020 2020-03-09T19:10:35+03:00

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Министр финансов Антон Силуанов заявил на совещании, проведённом премьер-министром Михаилом Мишустиным, что имеющиеся у России ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Об этом сообщает сайт правительства.

Он также отметил, что исполнены будут и поручения президента Путина из его послания Федеральному собранию.

Существующие ресурсы обеспечат и реализацию нацпроектов, а кроме того сохранят макроэкономическую и финансовую стабильность, даже если цены на нефть будут устойчиво низкими.

Силуанов отметил, что сохранению экономической устойчивости поспособствует также стабильное исполнение бюджета.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что на совещании министр энергетики Александр Новак заявил, что что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU