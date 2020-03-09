2020-03-09T19:10:35+03:00
Экономика

Силуанов: имеющиеся ресурсы помогут исполнить все социальные обязательства перед россиянами

Премьер-министр провёл совещание по экономическим вопросам
Ася КУЗНЕЦОВА
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Министр финансов Антон Силуанов отметил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданамиМинистр финансов Антон Силуанов отметил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр финансов Антон Силуанов заявил на совещании, проведённом премьер-министром Михаилом Мишустиным, что имеющиеся у России ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Об этом сообщает сайт правительства.

Он также отметил, что исполнены будут и поручения президента Путина из его послания Федеральному собранию.

Существующие ресурсы обеспечат и реализацию нацпроектов, а кроме того сохранят макроэкономическую и финансовую стабильность, даже если цены на нефть будут устойчиво низкими.

Силуанов отметил, что сохранению экономической устойчивости поспособствует также стабильное исполнение бюджета.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что на совещании министр энергетики Александр Новак заявил, что что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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