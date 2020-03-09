Трамп объяснил, чем полезен обвал мировых цен на нефть

9 Март 2020 2020-03-09T20:02:10+03:00

Причиной падения рынков стали разногласия России с Сайдовской Аравией, а также фейк-ньюс, сообщил в своём Twitter президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

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Причиной падения рынков стали разногласия России с Сайдовской Аравией, а также фейк-ньюс, сообщил в своём Twitter президент США Дональд Трамп.

- Саудовская Аравия и Россия спорят по поводу цены и уровня добычи нефти. Это, а также лживые СМИ - причина падения рынков, - считает американский лидер.

Он также отметил, что падение цен на нефть может быть выгоден рядовому потребителю.

- Цены на бензин падают, и это хорошо для потребителей, - добавил также Трамп в своей публикации.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что торги на американских фондовых биржах были приостановлены после открытия. Причиной этому стал обвал на 7% индекса S&P 500. Его показатель снизился до самого низкого уровня с июня 2019 года, что повлекло регламентированное 15-минутное отключение. Соответствующее правило ввели после финансового кризиса 2008-2009 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU