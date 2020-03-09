2020-03-09T17:44:43+03:00
Экономика

Американские рынки открылись обвалом, торги приостановили

Индексы Dow Jones и S&P 500 упали на 7%,
Ася КУЗНЕЦОВА
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Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже 9 марта были на 15 минут после падения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже 9 марта были на 15 минут после падения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%Фото: REUTERS
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Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже 9 марта были на 15 минут после падения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, сообщает Bloomberg. Остановка торгов была регламентной. За это время индекс Dow Jones потерял 7,29%, NASDAQ Composite снизился на 6,86%.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.

При этом страна готова продлить текущие договорённости на второй квартал. Такую меру Организация стран-экспортёров нефти предложила для того, чтобы уравнять падение спроса на топливо из-за коронавируса.

На сайте также писали о том, что в России проиндексируют социальные выплаты и пенсии вопреки снижению курса рубля, которое произошло из-за падения нефтяных котировок.

Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU

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