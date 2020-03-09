Американские рынки открылись обвалом, торги приостановили
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже 9 марта были на 15 минут после падения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, сообщает Bloomberg. Остановка торгов была регламентной. За это время индекс Dow Jones потерял 7,29%, NASDAQ Composite снизился на 6,86%.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.
При этом страна готова продлить текущие договорённости на второй квартал. Такую меру Организация стран-экспортёров нефти предложила для того, чтобы уравнять падение спроса на топливо из-за коронавируса.
На сайте также писали о том, что в России проиндексируют социальные выплаты и пенсии вопреки снижению курса рубля, которое произошло из-за падения нефтяных котировок.
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ИСТОЧНИК KP.RU