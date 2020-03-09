Тилль Линдеманн покатался на карусели в Припяти, несмотря на запрет

9 Март 2020 2020-03-09T21:24:32+03:00

Туристам нельзя трогать предметы быта и инфраструктуры, поскольку в городе до сих пор повышен уровень радиации

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Солист немецкой рок-группы Rammstein после концерта в Киеве приехал в город Припять, расположенный в нескольких километрах от Чернобыльской АЭС. В своём Instagram музыкант опубликовал видео, как он катается на карусели. Ролик Тилль Линдеманн подписал хештегом #Chernobyl.

Напомним, что в соответствии правилам посещения Чернобыля для туристов, им нельзя трогать предметы быта и инфраструктуры, поскольку в городе до сих пор повышен уровень радиации после катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что лидер Rammstein назвал свой новый проект русским матерным словом, а клип на песню группы получился настолько откровенным, что его решили опубликовать на порносайте.

На сайте также писали о том, что 25-летнего жителя Гродно вызвали в милицию из-за публикации клипа Rammstein на песню "Pussy".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765453" frameborder="0"></iframe> Тилль Линдеманн прокатился на припятской карусели.

ИСТОЧНИК KP.RU