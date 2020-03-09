Тилль Линдеманн покатался на карусели в Припяти, несмотря на запрет
Солист немецкой рок-группы Rammstein после концерта в Киеве приехал в город Припять, расположенный в нескольких километрах от Чернобыльской АЭС. В своём Instagram музыкант опубликовал видео, как он катается на карусели. Ролик Тилль Линдеманн подписал хештегом #Chernobyl.
Напомним, что в соответствии правилам посещения Чернобыля для туристов, им нельзя трогать предметы быта и инфраструктуры, поскольку в городе до сих пор повышен уровень радиации после катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что лидер Rammstein назвал свой новый проект русским матерным словом, а клип на песню группы получился настолько откровенным, что его решили опубликовать на порносайте.
На сайте также писали о том, что 25-летнего жителя Гродно вызвали в милицию из-за публикации клипа Rammstein на песню "Pussy".
Тилль Линдеманн прокатился на припятской карусели.
ИСТОЧНИК KP.RU