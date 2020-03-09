У министра культуры Франции Франка Ристера обнаружен коронавирус
Врачи диагностировали коронавирус у Франка Ристера, министра культуры Франции.
46-летний Ристер проходит лечение дома и чувствует себя удовлетворительно. Отмечается, что вероятнее всего он заразился во время Национального собрания Франции на прошлой неделе. У нескольких человек был выявлен вирус именно после мероприятия.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что число заразившихся коронавирусом во Франции, согласно последним данным на 7 марта - 716 человек. По словам главы Генеральной дирекции здравоохранения страны Жерама Саломона, более 30 человек находятся в реанимации, за состоянием их здоровья наблюдают медики. Болезнь коснулась жителей всех регионов французской метрополии и в трех заморских территориях - Гваделупе, Французской Гвиане и Мартинике.
6 марта, президент республики Эмманюэль Макрон предположил, что такая ситуация в государстве "будет сохраняться в стране в течение многих недель". По его словам, сейчас страна пребывает в так называемой второй фазе борьбы против болезни.
ИСТОЧНИК KP.RU
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