У министра культуры Франции Франка Ристера обнаружен коронавирус

9 Март 2020 2020-03-09T23:00:43+03:00

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Врачи диагностировали коронавирус у Франка Ристера, министра культуры Франции.

46-летний Ристер проходит лечение дома и чувствует себя удовлетворительно. Отмечается, что вероятнее всего он заразился во время Национального собрания Франции на прошлой неделе. У нескольких человек был выявлен вирус именно после мероприятия.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что число заразившихся коронавирусом во Франции, согласно последним данным на 7 марта - 716 человек. По словам главы Генеральной дирекции здравоохранения страны Жерама Саломона, более 30 человек находятся в реанимации, за состоянием их здоровья наблюдают медики. Болезнь коснулась жителей всех регионов французской метрополии и в трех заморских территориях - Гваделупе, Французской Гвиане и Мартинике.

6 марта, президент республики Эмманюэль Макрон предположил, что такая ситуация в государстве "будет сохраняться в стране в течение многих недель". По его словам, сейчас страна пребывает в так называемой второй фазе борьбы против болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU