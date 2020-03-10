2020-03-10T03:10:28+03:00
В мире

Трамп отказался отвечать на вопрос о проверке на коронавирус

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что не обладает такой информацией
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент США проигнорировал вопрос журналистов о своей проверке на коронавирусПрезидент США проигнорировал вопрос журналистов о своей проверке на коронавирусФото: REUTERS
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Во время брифинга представителей Белого дома 9 марта журналисты задали вопрос о том, кто из руководства страны проходил проверку на коронавирус. Вице-президент США Майк Пенс признался, что указаний от медиков на тестирование он сам не получал, соответственно на наличие коронавируса его не проверяли. Что касается президента Дональда Трампа, то Пенс пообещал выяснить эту информацию.

- Позвольте мне обязательно получить ответ на этот вопрос. Я действительно не знаю ответа на вопрос, но мы передадим этот вопрос, и мы очень быстро получим ответ от врача Белого дома,- приводит слова Пенса CNN.

Тот же вопрос журналисты задали самому президенту, когда тот выходил из зала. Но Трамп решил проигнорировать вопрос. Известно, что он находился в самолете и автомобиле с человеком из "группы риска", конгрессменом, который контактировал с зараженным. Инкубационный период у коронавируса 2 недели, по последним данным симптомы проявляются у большинства через пять дней.

В США заражены около 500 человек. Средний возраст погибших на территории штатов - 70 лет. Из 22 случаев смерти в 18 - это люди от 50 до 90 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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