ВВС США перебросили в Европу стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit
На авиабазу Лажеш на Азорских островах в Европе переброшены силами ВВС США стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit. По данным западных СМИ, речь идет о двух бомбардировщиках, но официально эту информацию в Пентагоне не подтверждали. Цель присутствия американских военных и соответственно техники США в Европе - совместные учения.
- Самолеты будет выполнять задания с различных военных объектов в зоне ответственности Европейского командования США,- сказано в сообщении Европейского командования вооруженных сил США.
Европейских военных будут обучать работе с американскими бомбардировщиками, а в глобальном смысле таким жестом США демонстрируют "приверженность США поддержке союзников и партнеров" в НАТО.
Сайт kp.ru писал, что число американских бомбардировщиков в Европе может увеличится до восьми. Технику начали поставлять из США в страны Европы еще весной 2019 года. Речь тогда шла о бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие.
ИСТОЧНИК KP.RU