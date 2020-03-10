2020-03-10T03:28:24+03:00
В мире

ВВС США перебросили в Европу стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit

Этим американцы намерены показать, что готовы отстаивать интересы стран НАТО
Юлия САЛЬНИКОВА
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США намерены провести совместные учения с военными из стран ЕвропыСША намерены провести совместные учения с военными из стран ЕвропыФото: REUTERS
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На авиабазу Лажеш на Азорских островах в Европе переброшены силами ВВС США стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit. По данным западных СМИ, речь идет о двух бомбардировщиках, но официально эту информацию в Пентагоне не подтверждали. Цель присутствия американских военных и соответственно техники США в Европе - совместные учения.

- Самолеты будет выполнять задания с различных военных объектов в зоне ответственности Европейского командования США,- сказано в сообщении Европейского командования вооруженных сил США.

Европейских военных будут обучать работе с американскими бомбардировщиками, а в глобальном смысле таким жестом США демонстрируют "приверженность США поддержке союзников и партнеров" в НАТО.

Сайт kp.ru писал, что число американских бомбардировщиков в Европе может увеличится до восьми. Технику начали поставлять из США в страны Европы еще весной 2019 года. Речь тогда шла о бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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