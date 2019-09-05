США направили четвертый стратегический бомбардировщик в Европу
Военно-воздушные силы США перебросили в Европу четвертый стратегический бомбардировщик, способный нести ядерное оружие. Ранее было известно, что B-52H Stratofortress уже направляли на передовую базу Соединенного Королевства. По данным СМИ ожидалось, что число бомбардировщиков может увеличиться до восьми.
В последний раз подобное происходило в 2003 году. На авиабазе Фэрфорд было размещено до 20 самолетов B-52H, самолеты должны были принять участие в операции в Ираке. С какой целью в бомбардировщики направляют в этот раз, ВВС США в Европе не уточняет. Официальных заявлений, что самолеты примут участие в учениях, не поступало.
Ранее сайт kp.ru писал, что США направило в авиабазу в Великобритании бомбардировщики B-52H Stratofortress , способные нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, в количестве трех штук.
ИСТОЧНИК KP.RU