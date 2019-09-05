США направили четвертый стратегический бомбардировщик в Европу

СЕГОДНЯ 21:10 2019-09-05T21:16:15+03:00

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Военно-воздушные силы США перебросили в Европу четвертый стратегический бомбардировщик, способный нести ядерное оружие. Ранее было известно, что B-52H Stratofortress уже направляли на передовую базу Соединенного Королевства. По данным СМИ ожидалось, что число бомбардировщиков может увеличиться до восьми.

В последний раз подобное происходило в 2003 году. На авиабазе Фэрфорд было размещено до 20 самолетов B-52H, самолеты должны были принять участие в операции в Ираке. С какой целью в бомбардировщики направляют в этот раз, ВВС США в Европе не уточняет. Официальных заявлений, что самолеты примут участие в учениях, не поступало.

Ранее сайт kp.ru писал, что США направило в авиабазу в Великобритании бомбардировщики B-52H Stratofortress , способные нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, в количестве трех штук.

ИСТОЧНИК KP.RU