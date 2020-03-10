Депутат Нилов предложил пересмотреть порядок льготной очереди в детсады

10 Март 2020 2020-03-10T07:49:09+03:00

Задержка в зачислении в детский сад может сказать на социальном развитии ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

Парламентарий считает, что дети, взятые из приюта или под опеку, могут рассчитывать на внеочередное зачисление в дошкольные учреждения

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Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил предоставить право на внеочередное зачисление в детские сады детям-сиротам из приемных семей и взятым под опеку. Соответствующее обращение было направлено в адрес министра просвещения России Сергея Кравцова.

На настоящий момент приписаться к садику без очереди могут лишь несколько категорий граждан - дети-инвалиды, дети военнослужащих, а также сотрудников полиции и матерей-одиночек. Депутат опасается, что затягивание зачисления в дошкольные учреждения приемных детей может сказаться на их навыках социализации, передает RT.

"Первичная полноценная социализация таких детей на уровне детского сада во многом закладывает основы для дальнейшего нормального развития, успешной адаптации среди сверстников, а также в немалой степени для формирования будущей личности и навыков взаимодействия с обществом", - пояснил парламентарий.

По мнению Ярослава Нилова, если приемные дети получат право на внеочередное зачисление в дошкольные учреждение, то это также даст дополнительный стимул потенциальным родителям для усыновления. Они будут более уверены в своем будущем.

Сайт kp.ru писал, что ранее преимущество при зачислении в учебные заведения получили братья и сестры. Если один ребенок уже ходит в школу или детский сад, то младшие члены семьи имеют приоритетное право поступления в то же учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU