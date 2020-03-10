Центробанк разрешит переводить по номеру телефона до 2 млн рублей

10 Март 2020 2020-03-10T13:29:53+03:00

Это позволит гражданам совершает безналичную оплату покупок на более крупные суммы

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Центральный Банк России планирует увеличить максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей с 600 тысяч рублей до двух миллионов. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщила пресс-служба регулятора.

Ожидается, что такой подход расширит возможности граждан по совершению онлайн-покупок и безналичной оплате товаров на крупные суммы.

"Замечания к документу принимаются до 29 марта 2020 года", - говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Напомним, что в 2019 году Центробанк ввел льготные условия для работы банков с системой быстрых платежей. Учреждения сами определяли - брать с клиентов комиссию за услугу или нет.

Сайт kp.ru писал, что с начала 2020-го пользование СБП должно было стать платным для банков, но регулятор решил продлить льготный период еще на два года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762843" frameborder="0"></iframe> Центробанк продлил на два года нулевую комиссию за переводы физлиц по номеру телефона.Льготная система для банков будет действовать до конца июня 2022 года

ИСТОЧНИК KP.RU