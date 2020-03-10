2020-03-10T13:29:53+03:00
Экономика

Центробанк разрешит переводить по номеру телефона до 2 млн рублей

Это позволит гражданам совершает безналичную оплату покупок на более крупные суммы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в СБПЦБ увеличит максимальную сумму перевода в СБПФото: Анастасия Осипова
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Центральный Банк России планирует увеличить максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей с 600 тысяч рублей до двух миллионов. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщила пресс-служба регулятора.

Ожидается, что такой подход расширит возможности граждан по совершению онлайн-покупок и безналичной оплате товаров на крупные суммы.

"Замечания к документу принимаются до 29 марта 2020 года", - говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Напомним, что в 2019 году Центробанк ввел льготные условия для работы банков с системой быстрых платежей. Учреждения сами определяли - брать с клиентов комиссию за услугу или нет.

Сайт kp.ru писал, что с начала 2020-го пользование СБП должно было стать платным для банков, но регулятор решил продлить льготный период еще на два года.

Центробанк продлил на два года нулевую комиссию за переводы физлиц по номеру телефона.Льготная система для банков будет действовать до конца июня 2022 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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