2020-03-10T16:17:03+03:00
Политика

Путин: Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков

Президент выступает в Госдуме
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Путин в Госдуме 10 марта 2020 года Фото: Антон Новодережкин/ТАССВладимир Путин в Госдуме 10 марта 2020 года Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным отказ от ограничения числа президентских сроков в Конституции.

- Безальтернативные выборы не нужны, они должны быть открытыми и конкурентными. У граждан России альтернатива всегда должна быть, - отметил президент.

Так Владимир Путин прокомментировал предложение Валентины Терешковой о поправке к Конституции.

- Предложение, которое высказала Валентина Владимировна Терешкова понятны: исключить из конституции количество сроков, которые может занимать Президент. Во многих других странах, в том числе у наших соседей, такая практика существует, - сказал президент.

Но подчеркнул: стабильность должна быть в приоритете в то время, когда у страны еще много проблем. Но после обретения политической, экономической и социальной устойчивости и зрелости на первый план выходит именно возможность сменяемости власти. "Она нужна для динамики развития страны", - отметил президент.

- Считаю нецелесообразным убирать из конституции ограничение по количеству президентских сроков, - сказал глава государства. Он подчеркнул, что в своей работе руководствуется исключительно волей народа и интересами страны.

Путин - о предложении Терешковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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