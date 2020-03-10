Путин: Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков
Президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным отказ от ограничения числа президентских сроков в Конституции.
- Безальтернативные выборы не нужны, они должны быть открытыми и конкурентными. У граждан России альтернатива всегда должна быть, - отметил президент.
Так Владимир Путин прокомментировал предложение Валентины Терешковой о поправке к Конституции.
- Предложение, которое высказала Валентина Владимировна Терешкова понятны: исключить из конституции количество сроков, которые может занимать Президент. Во многих других странах, в том числе у наших соседей, такая практика существует, - сказал президент.
Но подчеркнул: стабильность должна быть в приоритете в то время, когда у страны еще много проблем. Но после обретения политической, экономической и социальной устойчивости и зрелости на первый план выходит именно возможность сменяемости власти. "Она нужна для динамики развития страны", - отметил президент.
- Считаю нецелесообразным убирать из конституции ограничение по количеству президентских сроков, - сказал глава государства. Он подчеркнул, что в своей работе руководствуется исключительно волей народа и интересами страны.
Путин - о предложении Терешковой.
ИСТОЧНИК KP.RU