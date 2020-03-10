Путин: Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков

10 Март 2020 2020-03-10T16:17:03+03:00

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Президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным отказ от ограничения числа президентских сроков в Конституции.

- Безальтернативные выборы не нужны, они должны быть открытыми и конкурентными. У граждан России альтернатива всегда должна быть, - отметил президент.

Так Владимир Путин прокомментировал предложение Валентины Терешковой о поправке к Конституции.

- Предложение, которое высказала Валентина Владимировна Терешкова понятны: исключить из конституции количество сроков, которые может занимать Президент. Во многих других странах, в том числе у наших соседей, такая практика существует, - сказал президент.

Но подчеркнул: стабильность должна быть в приоритете в то время, когда у страны еще много проблем. Но после обретения политической, экономической и социальной устойчивости и зрелости на первый план выходит именно возможность сменяемости власти. "Она нужна для динамики развития страны", - отметил президент.

- Считаю нецелесообразным убирать из конституции ограничение по количеству президентских сроков, - сказал глава государства. Он подчеркнул, что в своей работе руководствуется исключительно волей народа и интересами страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765609" frameborder="0"></iframe> Путин - о предложении Терешковой.

ИСТОЧНИК KP.RU