2020-03-10T15:55:06+03:00
Политика

Депутат Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Спикер Госдумы отметил, что такое решение нужно принимать только посоветовавшись с Путиным
Роман ГОЛОВАНОВ
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Валентина ТерешковаВалентина ТерешковаФото: REUTERS
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Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки и разрешить Владимиру Путину идти на выборы главы государства.Об этом она заявила на заседании парламента.

- Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, - сказала Терешкова.

Предложение прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна требует консультации с действующим президентом. Потому что он нем идет речь. Правильно было бы с руководителями политических фракций. И подготовить саму поправку. Потому что вы сейчас высказали предложение, - ответил спикер.

После Госдума ушла на перерыв.

В Госдуме рассмотрят поправки в Конституцию и вопрос о досрочных выборах в парламент.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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