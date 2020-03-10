2020-03-10T16:17:11+03:00
Политика

Путин ответил на предложение Терешковой о снятии ограничений для дальнейшего участия в выборах

Президент просит решения Конституционного суда
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Путин в Госдуме 10 марта 2020 года Фото: Антон Новодережкин/ТАССВладимир Путин в Госдуме 10 марта 2020 года Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Президент России Владимир Путин прокомментировал предложенную Валентиной Терешковой поправку в Конституцию. Он отметил, что второе предложение депутата по сути, означает снятие ограничений на участие в выборах для любого гражданина, включая действующего президента.

Президент сообщил, что считает это возможным, но при двух условиях: если за поправку проголосуют россияне и ее одобрит Конституционный суд.

- Разумеется, только если граждане поддержат такое предложение, такую поправку. Скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года, - отметил президент.

Он также добавил:

- В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона - Конституции.

Напомним, сегодня, 10 марта Владимир Путин выступает в Госдуме о поправках в Конституцию.

Ранее 10 марта депутаты Государственно думы прервали обсуждение поправок к Конституции после предложения Валентины Терешковой о поправке к Конституции, по обнулению сроков действующего президента.

После этого спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин проинформировал главу государства о том, что депутаты ведут активную дискуссию по поправкам в Конституцию страны и рассчитывают на обсуждение возможных изменений с президентом напрямую. После этого Владимир Путин принял решение о том, что лично приедет в Госдуму после 15:00 10 марта.

Путин - о предложении Терешковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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