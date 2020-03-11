В Испании число зараженных коронавирусом за неделю увеличилось в 10 раз

11 Март 2020 2020-03-11T01:09:04+03:00

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Власти Испании объявили 10 марта, что усилят меры по сдерживанию распространения коронавируса, чтобы не повторить "итальянский сценарий". Напомним, Италия не просто пострадала больше других стран Европы, эта страна в тройке государств, где наибольшее число случаев заражения и смерти от коронавируса за пределами Китая. 9 марта Италия полностью закрыта на карантин. Это значит, что жителям рекомендуют не покидать свои города и без особой необходимости не покидать дома.

Итальянский "сосед", Испания, тоже уже столкнулась с болезнью. Причем с воскресенья число инфицированных в Испании выросло в три раза. А если считать за неделю, то заболевших в 10 раз больше.

Как сообщает Reuters, в Испании от коронавируса погибли 36 случаях человек, 1639 заражены. Скачок заболевания произошел в воскресенье 8 марта - плюс 589 человек за сутки.

Для сдерживания эпидемии в регионах страны закрывают школы, граждан просят отказаться от путешествий и перемещений внутри страны, отменен популярный у туристов фестиваль в Валенсии, когда на улице сжигают куклы из папье-маше.

- Правительство планирует гарантировать лекарства и кредитные линии для малых предприятий, пострадавших от вспышки,- сообщил премьер-министр Педро Санчес.

ИСТОЧНИК KP.RU