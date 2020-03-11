В суд попало письмо продюсера Вайнштейна, где он угрожает убийством Дженнифер Энистон

11 Март 2020 2020-03-11T05:46:50+03:00

Харви Вайнштейн считал ее одним из обвинителей и написал другу -"Энистон должна быть убита"

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В материалах дела голливудского продюсера Харви Вайнштейна было письмо, где он угрожает актрисе Дженнифер Энистон.

Содержание документа стало известно западным СМИ, так, The Mirror цитирует слова продюсера из этого письма. Документ он отправил на электронную почту своему знакомому, личность адресата не раскрывается. Вайштейн заподозрил Энистон в том, что она дала против него показания. В связи с этим он написал "Дженнифер Энистон должна быть убита". Насколько серьезными были угрозы и будет ли актриса ввязываться в судебный спор с опальным продюсером, пока не ясно.

Помощница Энистон заявила лишь то, что Вайнштейн не подходил достаточно близко к звезде сериала "Друзья", чтобы получить возможность напасть.

- Она никогда не была наедине с ним. Мы не имеем представления об электронном письме, так как оно не было отправлено нам, и у нас нет комментариев,- добавила представитель актрисы.

Однако, в 2005 году Дженнифер Энистон в интервью Variety сама рассказывала об инцеденте с Вайнштейном. Тогда они вместе работали над триллером "Цена Измены". На ужине он подсел к актрисе и в грубой форме пытался заставить ее надеть платье, которое ему хотелось видеть на ней.

Напомним, суд признал 67-летнего продюсера виновным в сексуальных домогательствах. Ему грозит 29 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU