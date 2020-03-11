Нефть подешевела на 3% из-за ожидания увеличения добычи Saudi Aramco

11 Март 2020 2020-03-11T14:07:23+03:00

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 3,06% - до 36,08 доллара за баррель

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Мировые цены на нефть в среду, 11 марта, снижаются из-за сообщения о готовности саудовской Saudi Aramco и эмиратской ADNOC нарастить производственные мощности.

Согласно данным торгов на 13:10 (мск) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,06%. Теперь цена упала до 36,08 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI также понизилась на 3,26% - до 33,24 доллара за баррель, сообщают РИА Новости.

Ранее крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сообщила, что получила указания от минэнерго королевства увеличить объемы добывания нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.

Утром в среду, 11 марта, сайт kp.ru писал о росте цены на нефть. Согласно данным международных торгов, смесь Brent увеличилась на 0,9 - 1,67 процента.

Напомним, что в ночь на понедельник, 9 марта, нефтяные смеси подешевели почти на треть. Причиной этому стал срыв сделки ОПЕК+ из-за того, что страны не смогли договориться о новых условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU