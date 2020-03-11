Цена на нефть сегодня: утром 11 марта смесь Brent дорожает
Мировая цена на нефть сегодня, 11 марта, продолжает уверенно расти. Североморская смесь марки Brent прибавила 1,67% к стоимости майских фьючерсов по сравнению с данными закрытия предыдущих торгов и подорожала до 37,84 доллара за баррель.
Цена на сырье WTI тоже поднялась на 0,9% - до 34,67 доллара за баррель. Согласно данным РИА Новости, рост стоимости нефти в среду происходит в ожидании снижения ее добычи в США.
Напомним, что в ночь на понедельник, 9 марта, нефтяные смеси сильно подешевели - почти на треть. Причиной стал срыв сделки ОПЕК+. Страны просто не смогли договориться по новым условиям.
Вскоре Саудовская Аравия объявила, что будет наращивать добычу. Это сказалось на курсах валют. Сайт kp.ru писал, что рубль сильно потерял в стоимости, но власти уверены - Россия переживет этот кризис.
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ИСТОЧНИК KP.RU