2020-03-11T10:18:25+03:00
Экономика

Цена на нефть сегодня: утром 11 марта смесь Brent дорожает

Согласно данным международных торгов, цена на нефть сегодня выросла на 0,9 - 1,67 процента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Нефть дорожает в среду, 11 мартаНефть дорожает в среду, 11 мартаФото: REUTERS
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Мировая цена на нефть сегодня, 11 марта, продолжает уверенно расти. Североморская смесь марки Brent прибавила 1,67% к стоимости майских фьючерсов по сравнению с данными закрытия предыдущих торгов и подорожала до 37,84 доллара за баррель.

Цена на сырье WTI тоже поднялась на 0,9% - до 34,67 доллара за баррель. Согласно данным РИА Новости, рост стоимости нефти в среду происходит в ожидании снижения ее добычи в США.

Напомним, что в ночь на понедельник, 9 марта, нефтяные смеси сильно подешевели - почти на треть. Причиной стал срыв сделки ОПЕК+. Страны просто не смогли договориться по новым условиям.

Вскоре Саудовская Аравия объявила, что будет наращивать добычу. Это сказалось на курсах валют. Сайт kp.ru писал, что рубль сильно потерял в стоимости, но власти уверены - Россия переживет этот кризис.

Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU

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