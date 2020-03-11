Из-за аномальной зимы в России пожароопасный сезон начался на месяц раньше

11 Март 2020 2020-03-11T16:27:27+03:00

Пожары могут возникнуть в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан

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В России из-за аномально теплой погоды во многих регионах объявлен высокий класс пожарной опасности. Об этом в среду, 11 марта, сообщает Росгидромет.

В первую очередь это касается юга Европейской территории страны, Республики Крым, Краснодарского края и Республики Адыгея. По прогнозу на 12-14 марта там отмечается 3 (средний), местами 4 (высокий) класс пожарной опасности, что опережает начало пожароопасного сезона 2019 года на месяц.

Также 12 марта прогнозируется появление 4 класса пожарной опасности на западе Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, а также 13 марта с сохранением 14 марта на юго-западе Ростовской области, в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан.

Ранее сайт kp.ru писал о регионах, где лесных пожаров следует ждать прежде всего. По данным Рослесхоза, готовиться нужно Тыве, Иркутской области, Забайкалью и Бурятии. С регионами проводится активная работа по сокращению зон контроля, что должно стимулировать тушение всех природных пожаров в России.

ИСТОЧНИК KP.RU