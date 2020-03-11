Поступило анонимное сообщение о «минировании» самолета рейса Иркутск – Москва

11 Март 2020 2020-03-11T17:28:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 11 марта, в экстренные службы поступило анонимное сообщение о «минировании» пассажирского самолета, который вылетел из Иркутска в Москву.

«Неизвестные сообщили о "минировании" самолета рейсом Иркутск – Москва (…) Самолет должен приземлиться в Шереметьево в 21:00 мск», - передаёт ТАСС слова источника в экстренных службах.

По данным источника, на борту самолета находятся 155 человек, включая семерых членов экипажа. Воздушное судно не будет менять курс и запрашивать экстренную посадку. На данный момент оно направляется в Москву.

Напомним, 3 марта России четыре лайнера совершили экстренную посадку. При этом в двух случаях посадка произошла из-за угрозы минирования: в Перми самолет приземлился из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе, которое оказалось не подтвердилось, в Хабаровске по такой же ложной угрозе экстренно сел самолёт, летевший из Владивостока в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU