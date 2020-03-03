2020-03-03T15:28:07+03:00
Общество

В России четыре самолёта за один день совершили экстренную посадку

В двух случаях - из-за угрозы минирования
Ася КУЗНЕЦОВА
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Уже четыре самолета за сегодняшний день совершили экстренную посадку в российских аэропортахУже четыре самолета за сегодняшний день совершили экстренную посадку в российских аэропортахФото: Иван ВИСЛОВ
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Экстренную посадку в Перми совершил самолёт "Уральских авиалиний". Представители пресс-службы заявили, что на почту контактного центра авиакомпании поступило анонимное сообщение о заложенной бомбе.

Информация сразу сообщили командиру экипажа, и он, руководствуясь требованиями безопасности полётов, решил совершить посадку лайнера в ближайшем аэропорту. После приземления самолёт встретили сотрудники экстренных и силовых структур, всех пассажиров эвакуировали, а само воздушное судно сейчас находится на отдельной стоянке.

Региональное управление ФСБ заявило, что сообщение о минировании оказалось ложным.

В Хабаровске по такой же ложной угрозе экстренно сел самолёт, летевший из Владивостока в Москву.

В московский аэропорт "Шереметьево" пришлось вернуться Боингу-737, который вылетел в Цюрих. На этот раз причиной посадки стало срабатывание датчика отказа управления закрылками.

Также в "Шереметьево" вернулся Аэробус-320, уже летевший над Белоруссией по направлению в Софию, поскольку у того сработал датчик отказа системы системы предупреждения столкновения с землёй.

Ни в одном из инцидентов нет пострадавших, все они прошли в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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