Туроператоры сообщили о массовых отказах от поездок в Израиль

11 Март 2020 2020-03-11T18:49:06+03:00

После введения Израилем обязательного 14-дневного карантина из-за коронавируса россияне стали массово отказываться от поездок на Землю обетованную. Фото: REUTERS

Путешественники аннулируют туры из-за введенного 14-дневного карантина для всех новоприбывших в страну

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После введения Израилем обязательного 14-дневного карантина из-за коронавируса россияне стали массово отказываться от поездок на Землю обетованную. Как сообщила журналистам пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, у туроператоров идут аннуляции на период карантина. Они либо возвращают деньги, либо перебронируют заезды на более поздний срок.

Также, она напомнила, что власти Израиля установили сроки карантина до 26 марта.

"На апрель и май можно планировать поездки, если только израильские власти не продлят ограничения", - отметила эксперт в интервью «Интерфаксу».

Большинство авиакомпаний, летающих из России в Израиль, готовы сделать вынужденные возвраты средств за билеты. Среди них: "Уральские авиалинии", "Победа" и "Аэрофлот". Тем временем авиакомпании Израиля (Israir Airlines и Arkia) объявили о приостановке всех международных рейсов.

"Некоторые туроператоры заявили о готовности вывезти большинство своих туристов из Израиля в ближайший четверг - но среди путешественников есть те, кто хочет остаться и не прерывать отдых", - сообщает Тюрина.

На данный момент в стране находится около 6.5 тысяч россиян. Они продолжают путешествовать в том же темпе, избегая мест массового скопления людей.

Как ранее писал сайт kp.ru, карантин для всех прибывающих в Израиль будет обязательным с 20:00 12 марта. Отбывать его можно будет только в домашних условиях - гостиницы, съемные квартиры и тем более хостелы для этого не подойдут.

В Израиле выявлено 75 случаев заражения коронавирусом, по состоянию на 11 марта. Въезд в Израиль запрещен из наиболее подвергшимся заражению стран, а именно из Китая, Макао, Гонконга, Японии, Тайваня, Южной Кореи, Сингапура, Сирии, Ирана, Ирака, Ливана, Франции, Италии, Испании и ряда других европейских стран.

ИСТОЧНИК KP.RU