Российские авиакомпании из-за коронавируса приостановят рейсы в Италию, Францию и Германию

11 Март 2020 2020-03-11T18:42:44+03:00

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Авиакомпании Utair, «Аэрофлот» и «Россия» решили приостановить полеты в ряд городов Европы. Ограничения введены из-за ситуации с коронавирусом.

Utair приняла решение приостановить полеты в Милан до конца мая из-за вспышки COVID-19 в Италии. Ограничения будут действовать в период с 20 марта по 31 мая.

Позже «Аэрофлот» ввел временный запрет на полеты в ряд городов Италии, Франции, Германии и Испании. С 13 марта по 30 апреля авиакомпания приостановила рейсы в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург. По тем же направлениям рейсы отменила авиакомпания «Россия».

Напомним, накануне, 10 марта, на всю Италию закрыли на въезд и выезд из-за распространения коронавируса. Таким образом под карантин попадала вся страна, а не только северные регионы. На данный момент в Италии зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения. Количество инфицированных растет во Франции, Германии и Испании.

ИСТОЧНИК KP.RU