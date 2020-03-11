В оперштабе рассказали о состоянии ребёнка, который является носителем коронавируса

11 Март 2020 2020-03-11T20:59:16+03:00

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Один из заболевших коронавирусом COVID-19 в Москве - ребенок, у которого полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является носителем инфекции.

«В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции. У одного из пациентов, ребенка, полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем», - сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

В оперштабе уточнили, что заболевший ребенок находится в больнице им. Башляевой, Один из пациентов госпитализирован в инфекционную больницу №1, четверо - в больничный комплекс в Коммунарке.

Сайт kp.ru писал, что 11 марта было зафиксировано восемь новых случая заболевания коронавирусом. Шесть заболевших находятся в Москве, двое - в Московской области. Таким образом, всего в России зарегистрировано 28 случаев заболевания. Из больниц были выписаны двое китайских граждан, первый заболевший коронавирусом в Москве Давид Беров. Также уже выздоровели трое россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess.

Профилактика коронавируса на липецких предприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU