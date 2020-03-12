Первым футболистом с коронавирусом стал одноклубник Роналду по "Ювентусу", Даниэль Ругани
В футбольном клубе "Ювентус" подтвердили первый случай заражения коронавирусом игрока. Тест на COVID-19 оказался положительным у защитника клуба Даниэля Ругани. Несколько дней назад он еще делился командными фото в инстаграм, где футболисты, включая Роналду, празднуют победу в раздевалке команды, а 11 марта у него подтвердили коронавирус.
- « Ювентус » активизирует все процедуры изоляции, которые необходимо провести по закону, - говорится в заявлении.
Болезнь по официальным данным протекает у итальянца без симптомов, но его подписчики в интаграм просят его объяснить, зачем в таком случае он проходил тест на коронавирус. Отвечать на вопросы поклонников футболист не стал. В соцсетях ему желают скорейшего выздоровления. Будут ли проверять на вирус всех одноклубников футболиста, представители "Ювентуса" не сообщили.
Чемпионат по футболу в Италии в этом году прошел при пустых трибунах из-за коронавируса. В Сети обсуждали ролик, на котором Роналду "дает пять" несуществующим фанатам.
Даниэлю Ругани 25 лет, он родился и вырос в Италии. В стране почти две недели пытаются сдержать распространение коронавируса, для этого даже ввели карантин на территории всей страны - закрыты школы, магазины, отменены развлекательные и спортивные мероприятия.
Роналду приветствует воображаемых фанатов.
ИСТОЧНИК KP.RU