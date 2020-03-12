В Италии из-за коронавируса закрывают все магазины кроме продуктовых

12 Март 2020 2020-03-12T02:12:25+03:00

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Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте объявил о закрытии всех коммерческих магазинов в стране из-за коронавируса. Это второй серьезный шаг, на который пошли власти, чтобы сдержать распространение вируса - 10 марта Италию закрыли на карантин. Так называемая "красная зона" теперь охватывает всю страну, это значит, что жителей просят не покидать свои города, не перемещаться внутри страны и по возможности оставаться в своих домах.

Но только за среду 11 марта количество подтвержденных случаев возросло до 12 462 с 10 149, а число погибших увеличилось на 196 за 24 часа до 827.

Поэтому власти перешли ко второму шагу и объявили о закрытии коммерческих магазинов, кафе, ресторанов парикмахерских, салонов красоты, баров и пабов.

Премьер-министр попросил людей не бежать скупать еду - продуктовые магазины будут работать, также как и доставка еды. Останутся открыты аптеки, банки, страховые учреждения, а а также предприятия, но при соблюдении мер безопасности.

- Мы сможем увидеть результаты этих огромных усилий только через пару недель,- приводит слова Конте Reuters.

С 11 марта кононавирус считается пандемией.

ИСТОЧНИК KP.RU