2020-03-12T02:12:25+03:00
В мире

В Италии из-за коронавируса закрывают все магазины кроме продуктовых

Премьер-министр Италии сообщил о новом шаге правительства для сдерживания вируса
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Италия "лидирует" по числу новых случаев заражения в ЕвропеИталия "лидирует" по числу новых случаев заражения в ЕвропеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте объявил о закрытии всех коммерческих магазинов в стране из-за коронавируса. Это второй серьезный шаг, на который пошли власти, чтобы сдержать распространение вируса - 10 марта Италию закрыли на карантин. Так называемая "красная зона" теперь охватывает всю страну, это значит, что жителей просят не покидать свои города, не перемещаться внутри страны и по возможности оставаться в своих домах.

Но только за среду 11 марта количество подтвержденных случаев возросло до 12 462 с 10 149, а число погибших увеличилось на 196 за 24 часа до 827.

Поэтому власти перешли ко второму шагу и объявили о закрытии коммерческих магазинов, кафе, ресторанов парикмахерских, салонов красоты, баров и пабов.

Премьер-министр попросил людей не бежать скупать еду - продуктовые магазины будут работать, также как и доставка еды. Останутся открыты аптеки, банки, страховые учреждения, а а также предприятия, но при соблюдении мер безопасности.

- Мы сможем увидеть результаты этих огромных усилий только через пару недель,- приводит слова Конте Reuters.

С 11 марта кононавирус считается пандемией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
24 из 50 штатов Америки объявили режим ЧС из-за коронавируса
В Италии из-за коронавируса закрывают все магазины кроме продуктовых
Первым футболистом с коронавирусом стал одноклубник Роналду по "Ювентусу", Даниэль Ругани
В Чехии заявили о готовности к "разблокировке отношений" с Россией
Врачи рассказали, какие пациенты тяжелее других переносят коронавирус – пожилой возраст только один из пунктов
В Турции предложили перенести начало туристического сезона из-за коронавируса
Reuters: Три солдата погибли в результате ракетного удара по базе США в Ираке
Актера сериалов "След" и "Глухарь" обокрал на 97 тысяч рублей лже-менеджер кинотеатра
На воркутинской шахте "Заполярная-2" задымление: под землей остаются 36 человек
Козак: Обмен пленными в Донбассе может состояться в марте
Курс доллара на 11 марта 2020: американская валюта достигала отметки в 73 рубля
Пользователям ВКонтакте стали напоминать о правилах гигиены из-за коронавируса
Минэнерго: Россию устраивает цена нефти в 45-55 долларов за баррель
Геннадий Онищенко об объявлении коронавируса пандемией: Идет нормальный контролируемый процесс!
В Кремле сообщили, что внимательно следят за развитием ситуации с коронавирусом
Итальянку заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа
В Минобороны РФ рассказали о гибели российского военного в ДТП в Сирии
В Москве раскрыли банду охотников на криптовалютных миллионеров