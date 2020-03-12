2020-03-12T03:03:44+03:00
В мире

В Forbes предрекли победу России в "нефтяной войне" с Саудовской Аравией

Представители стран не смогли договориться по объемам сокращения нефти, в итоге сделка ОПЕК+ была сорвана
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Саудовской Аравии уже заговорили о создании нового соглашенияВ Саудовской Аравии уже заговорили о создании нового соглашенияФото: EAST NEWS
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В Forbes назвали страну, которой удастся "выиграть" в нефтяном споре или как его стали называть после срыва сделки ОПЕК+ "нефтяной войне". Минувшая неделя завершилась встречей стран-участник ОПЕК, главной темой стало сокращение объемов производства нефти. К существующему сокращению планировалось добавить дополнительно 1,5 миллиона баррелей в сутки, но уменьшать объемы производства в России не согласились. Глава Минэнерго России Александр Новак предложил последить, как скажется на рынке нефти ситуация с коронавирусом, прежде, чем принимать решение о новом сокращении.

В итоге сделка была сорвана, Саудовская Аравия решает увеличить добычу нефти и снизить стоимость в ущерб другим нефтедобывающим странам. Стоимость нефти падает, а вместе с этим дешевеет рубль, лихорадит мировые финансовые рынки.

- Россия в этой конфронтации выстоит, а у Саудовской Аравии есть веские основания поскорее уступить и подтолкнуть ОПЕК к стабилизации рынка,- пишет автор статьи в американском издании автор статьи Эллен Вальд.

Она напомнила, что Saudi Aramco вышло на биржу. Акции компании стали покупать подданные королевства, даже в кредит. Но после срыва сделки ОПЕК, акции начали дешеветь - люди потеряли часть вложений.

- Похоже, что в какой-то момент Саудовская Аравия уступит давлению и сделает что-нибудь для стабилизации этого рынка. Но большой вопрос заключается в том, как саудовские лидеры при этом будут спасать свою репутацию,- сказано в статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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