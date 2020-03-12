2020-03-12T04:50:47+03:00
В мире

Трамп на 30 дней запрещает поездки из Европы в США из-за коронавируса

Исключением станут рейсы из Великобритании
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент США объявил о новых правилах, которые действуют в стране для снижения темпов распространения заболеванияПрезидент США объявил о новых правилах, которые действуют в стране для снижения темпов распространения заболеванияФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп 12 марта обратился к гражданам в связи с распространением коронавируса в Америке. Почти половина страны находится в режиме ЧС - ограничения введены в 24 штатах из 50. Общее число инфицированных достигло 1237 человек. Погибли 37 человек.

Трамп усилил меры борьбы с коронавирусом, как и ожидали западные СМИ. Журналисты за несколько часов до выступления писали, что президент ограничит въезд и выезд в страну. Так и произошло:

- Мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты в течение следующих 30 дней. Новые правила вступят в силу в пятницу в полночь,- заявил президент США. Его слова приводит CNN.

Ограничения действуют не только на путешественников, но и на грузы, которые везут из Европы в США. Единственное исключение - Великобритания, с этой страной американцы не станут в течение месяца прерывать транспортное сообщение. Запрещены поездки американцев в Европу.

В страну допустят некоторых американцев, которые получат разрешение и прошли тестирование на вирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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