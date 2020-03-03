Иран надеется на помощь России в борьбе с коронавирусом

3 Март 2020 2020-03-03T12:15:11+03:00

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Иран рассчитывает, что Россия окажет республике гуманитарную помощь в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил посол переднеазиатской страны Казем Джалали.

"Мы приветствуем гуманитарную помощь со стороны всех стран, в том числе со стороны дружественных стран и наших единомышленников", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, обратился ли Тегеран за помощью к Москве. Его слова приводит ТАСС.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU